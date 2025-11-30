На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке операция по пересадке волос известному юристу закончилась трагедией

Baza: во Владивостоке известный юрист не пережил операции по пересадке волос
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Во время процедуры пересадки волос в частной клинике во Владивостоке 32-летний юрист Андрей Капустин не смог прийти в сознание. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, мужчина заплатил за операцию 300 тысяч рублей. После введения наркоза, как рассказали знакомые юриста, его состояние резко ухудшилось, и он перестал дышать.

Отмечается, что Андрей готовился к процедуре за месяц: он отказался от алкоголя и курения, проходил обследования, сдавал анализы крови и делал ЭКГ. В клинику он обратился по рекомендации. При этом видеозапись операции не велась, что вызвало дополнительные вопросы к обстоятельствам происшествия.

Следственные органы региона проводят проверку клиники и выясняют причины трагедии, организована судебно-медицинская экспертиза. Среди рассматриваемых версий трагедии — осложнение из-за непереносимости наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб.

Андрей Капустин был одним из известных специалистов по гражданским делам в Приморье. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее мужчина не выжил после операции по пересадке волос в Турции.

