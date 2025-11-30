Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери

Матвиенко в День матери отметила важнейшую роль женщины в развитии общества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери и отметила важнейшую роль женщин в развитии общества. Ее слова приводит пресс-служба Совета Федерации в

«Мама — самое первое слово, которое произносит ребенок. Для каждого человека нет никого дороже матери. С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, ее образ воплощает нежность и заботу», — отмечается в сообщении.

Матвиенко считает, что по-настоящему счастлив тот, кто может в трудную минуту обратиться за советом и поддержкой к своей матери. Именно ее мудрость и душевная щедрость воодушевляют людей в любом возрасте, считает председатель Совета Федерации.

Она пожелала всем матерям тепла и гармонии в их дома.

Праздник День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Он был установлен указом президента в 1998 году. Этот день считается одним из самых теплых семейных событий, который посвящен роли матери и значимости материнства.

