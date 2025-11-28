Стало известно, какие подарки россияне покупают ко Дню матери

Россияне активно готовятся к Дню матери, который отметят в стране 30 ноября, и покупают подарки. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Маркета», результаты которого есть в распоряжении RT.

По данным аналитиков, в период с 20 по 26 ноября 2025 года продажи кружек и чашек с надписями «Маме» и похожими в России выросли в 3,4 раза по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в 2,6 раза подскочили продажи наборов шоколада и конфет, в 1,7 раза — подарочных наборов чая, кофе и какао.

«Покупатели также часто выбирают в подарок уходовую косметику и товары для сервировки стола», — добавили специалисты.

Данные исследования сервиса путешествий «Туту» до этого показали, что среди российских городов топ самых популярных у россиян направлений для путешествий на День матери возглавил Санкт-Петербург – на него приходится 23% купленных билетов на самолёты, поезда и автобусы. Далее в рейтинге следуют Нижегородская и Ростовская области (5%). Многие также запланировали поездки в Краснодарский край, Воронежскую область (по 4%), Ярославскую и Тульскую области (по 3%).

