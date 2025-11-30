На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Назвал не так»: ссора костромских подростков закончилась дракой в школе

SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Костроме подростки подрались в школе после ссоры из-за того, что кто-то назвал кого-то «не так». Об этом сообщает «ЧП Кострома».

Инцидент произошел в стенах гимназии №15. По словам свидетелей, причиной ссоры послужило то, что «кто-то кого-то назвал не так, как кому-то хотелось». В результате конфликт школьников перерос в драку.

Полная видеозапись инцидента была передана в правоохранительные органы. Прокуратура Костромской области организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство также оценит работу органов системы профилактики.

До этого учитель и ученик подрались в екатеринбургской школе. Судя по кадрам, педагог толкал подростка, а затем схватил его за руки. В пресс-службе городской администрации сообщили, что конфликт начался, когда школьник выругался матом в присутствии физика.

Ранее в одной из сибирских школ учитель сбросил со стула ученика, мешавшего ему вести урок.

