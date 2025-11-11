На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одной из сибирских школ учитель сбросил ученика, мешавшего ему вести урок, со стула

true
true
true

В одной из школ Омска педагог не справился с эмоциями: накричал на ученика, а затем сбросил его со стула. Видео конфликта педагога и школьника опубликовал Telegram-канал «Инцидент Омск».

По информации канала, инцидент произошел в школе №99. На кадрах учитель, одетый в спортивную куртку, подходит к юноше и сбрасывает его со стула. Затем мужчина просит подростка покинуть кабинет, так как тот мешает ему вести урок.

В комментариях к посту многие подписчики заступились за школьного работника и предположили, что столь бурную реакцию в поведении педагога спровоцировал именно ученик.

«Ученики совсем от рук отбились. Его просят нормально выйти из класса. Довел учителя», «Сейчас с учениками никакой управы», «В мое время было стыдно жаловаться, если получали, то знали за что», «Это как надо было его довести», — высказались пользователи сети.

Были и те, кто встал на сторону мальчика, и заявил о том, что подобное поведение для педагога непозволительно.

Ранее учитель и ученик подрались в раздевалке бурятской школы и попали на видео.

