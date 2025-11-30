В МВД рассказали о схеме с поддельными полисами ОСАГО и ложными скидками

Мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, привлекая покупателей заниженными ценами и обещанием крупных скидок. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники полностью воспроизводят оформление официальных страниц страховщиков, регистрируют схожие домены и предлагают купить полис по заметно сниженной стоимости. Пользователь, увидев логотип известной компании и выгодную цену, вводит на сайте свои данные и оплачивает услугу банковской картой. Спустя несколько минут ему отправляют «полис», который внешне выглядит как настоящий.

В МВД уточнили, что подделка обнаруживается уже после наступления страхового случая — тогда выясняется, что документ недействителен, а деньги перечислены мошенникам. В ведомстве призвали водителей тщательно проверять сайты перед покупкой ОСАГО и пользоваться только официальными ресурсами страховых компаний.

Ранее в МВД рассказали, как не стать жертвой одного из видов мошенничества.