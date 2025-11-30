На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали о схеме с поддельными полисами ОСАГО и ложными скидками

МВД предупредило о продаже фальшивых полисов ОСАГО через поддельные сайты
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, привлекая покупателей заниженными ценами и обещанием крупных скидок. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники полностью воспроизводят оформление официальных страниц страховщиков, регистрируют схожие домены и предлагают купить полис по заметно сниженной стоимости. Пользователь, увидев логотип известной компании и выгодную цену, вводит на сайте свои данные и оплачивает услугу банковской картой. Спустя несколько минут ему отправляют «полис», который внешне выглядит как настоящий.

В МВД уточнили, что подделка обнаруживается уже после наступления страхового случая — тогда выясняется, что документ недействителен, а деньги перечислены мошенникам. В ведомстве призвали водителей тщательно проверять сайты перед покупкой ОСАГО и пользоваться только официальными ресурсами страховых компаний.

Ранее в МВД рассказали, как не стать жертвой одного из видов мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами