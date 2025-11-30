В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

На территории Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике (Северная Осетия. — «Газета.Ru») введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении.

По его словам, в ближайшее время в регионе возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие, не реагировать на провокации, а также полагаться только на официальные источники информации.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, пострадали двое.