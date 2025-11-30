На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками

Депутат Чернышов выступил за отмену комиссии на переводы между родственниками
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Госдуме предложили отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, адресованное главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Автором инициативы выступил вице-спикер Госудмы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками», — говорится в документе.

Депутат отметил, что кредитные организации должны предоставлять этой категории клиентов право на бесплатные переводы между счетами, поскольку даже незначительная комиссия формирует дополнительную нагрузку на личный бюджет, россиян. Кроме того, комиссия является скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, являющуюся фундаментальной ценностью российского общества, подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы добавил, что подтверждение родства может быть осуществлено заявлением с соответствующими документами. По словам Чернышова, помимо прямой экономии средств российских семей инициатива позволит внести вклад в повышение финансовой грамотности граждан и позволит развивать безналичную платежную инфраструктуру России.

Ранее россияне стали резко переходить на наличные расчеты.

