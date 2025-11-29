Умерла журналистка Чешкова, работавшая в издании «Вокруг света»

Захарова: журналистка Чешкова умерла на 92-м году жизни

Журналистка и публицистка Лидия Чешкова, работавшая в издании «Вокруг света», умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что Чешкова умерла 28 ноября. По словам Захаровой, Чешкова была представителем классической школы журналистики.

«Той журналистики, которая с годами становится литературой или научной базой для исследователей. Плотный текст, красивый слог, мощные образы», — указала она.

Дипломат добавила, что прощание с Чешковой пройдет 2 декабря в 11:30 в Храме иконы Божией Матери по адресу: Москва, ул. Поликарпова, 16.

До этого сообщалось о смерти журналиста Виктора Смирнова.

Ранее умер экс-главред «Известий» Иван Лаптев.