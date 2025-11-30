На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нарколог раскрыл «коварство» полюбившегося россиянам соджу

Нарколог Тюрин: соджу может вызвать более сильную интоксикацию, чем водка
true
true
true
close
me Darat/Shutterstock/FOTODOM

Коварство южнокорейского напитка соджу заключается в «обманчивой мягкости» его вкуса, предупредил в комментарии «Ленте.ру» завотделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Он пояснил, что из-за вкуса соджу человек теряет бдительность и выпивает больше обычного. Особенно часто так бывает, если напиток присутствует в составе коктейля.

«Опьянение и интоксикация алкоголем могут быть даже сильнее, чем от традиционной водки», — предупредил нарколог.

Тюрин добавил, что в составе соджу есть этиловый спирт. Он разрушает нейроны мозга, печень, поджелудочную железу и негативно влияет на организм. Кроме того, южнокорейский напиток из-за большого количества сахара и фруктовых добавок отличается высокой калорийностью. Это может привести к набору веса.

«Выбирая между классической водкой и соджу, вы не выбираете меньшее зло. Не обманывайтесь упаковкой. Злоупотребление этим корейским напитком, как и любым другим алкоголем, приводит к зависимости», — подытожил специалист.

До этого продажи традиционного корейского напитка соджу за девять месяцев 2025 года выросли в РФ на 105,6%. При этом интерес россиян к соджу увеличивался быстрее, чем к другим видам алкоголя.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, почему весь мир подсел на соджу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами