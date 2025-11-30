Нарколог раскрыл «коварство» полюбившегося россиянам соджу

Нарколог Тюрин: соджу может вызвать более сильную интоксикацию, чем водка

Коварство южнокорейского напитка соджу заключается в «обманчивой мягкости» его вкуса, предупредил в комментарии «Ленте.ру» завотделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Он пояснил, что из-за вкуса соджу человек теряет бдительность и выпивает больше обычного. Особенно часто так бывает, если напиток присутствует в составе коктейля.

«Опьянение и интоксикация алкоголем могут быть даже сильнее, чем от традиционной водки», — предупредил нарколог.

Тюрин добавил, что в составе соджу есть этиловый спирт. Он разрушает нейроны мозга, печень, поджелудочную железу и негативно влияет на организм. Кроме того, южнокорейский напиток из-за большого количества сахара и фруктовых добавок отличается высокой калорийностью. Это может привести к набору веса.

«Выбирая между классической водкой и соджу, вы не выбираете меньшее зло. Не обманывайтесь упаковкой. Злоупотребление этим корейским напитком, как и любым другим алкоголем, приводит к зависимости», — подытожил специалист.

До этого продажи традиционного корейского напитка соджу за девять месяцев 2025 года выросли в РФ на 105,6%. При этом интерес россиян к соджу увеличивался быстрее, чем к другим видам алкоголя.

