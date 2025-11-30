На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько сейчас можно заработать на стройке без опыта

HR-эксперт Акбашева: на стройке без опыта можно зарабатывать до 70 тыс. рублей
Сергей Аверин/РИА Новости

Если раньше образ курьера или разнорабочего ассоциировался со скромным заработком, то сегодня ситуация кардинально изменилась. По данным платформы «Мигрант Сервис», именно представители этих и других рабочих профессий сейчас демонстрируют одни из самых высоких доходов, в том числе и на старте, обгоняя многих «белых воротничков». Об этом «Газете.Ru» рассказала Эльмина Акбашева — HR, эксперт по найму платформы Мигрант Сервис.

«Уровень зарплат в строительстве сильно варьируется в зависимости от квалификации, опыта и региона, но стартовые позиции предлагают конкурентоспособный доход. Идеальная точка входа для человека без специальных навыков — «разнорабочий». На этой позиции можно начать с заработка от 65 000 до 70 000 рублей в месяц, обучаясь тонкостям ремесла непосредственно на объекте», — объяснила она.

Однако, получив даже минимальный опыт и определившись с направлением, можно быстро вырасти в доходе. Согласно анализу вакансий Мигрант Сервис, средняя зарплата по отрасли составляет от 130 000 рублей, что отражает высокий спрос на кадры.

Список востребованных строительных профессий обширен. Эксперты выделяют следующие специальности с примерными вилками зарплат, которые показывают, как можно расти в профессии.

Рабочие специальности (доступные с минимальной подготовкой):

Разнорабочий: 65 000 — 70 000 руб.
Маляр, штукатур: 50 000 — 80 000 руб.
Плотник, столяр: 55 000 –– 85 000 руб.
Каменщик, бетонщик: 60 000 — 90 000 руб.

Более квалифицированные профессии (требуют обучения):

Кровельщик: 65 000 — 100 000 руб.
Сварщик: 70 000 — 120 000 руб.
Электромонтажник: 75 000 — 110 000 руб.

«Работники, занятые на строительных площадках, такие как каменщики, бетонщики и маляры, сейчас являются высокооплачиваемыми специалистами. Причина резкого роста их доходов — в увеличении объемов строительства, развитии городской инфраструктуры и острой нехватке квалифицированных кадров. Компании вынуждены конкурировать за работников, предлагая все более выгодные условия», — объяснила эксперт.

Строительная отрасль остается локомотивом рынка труда. В ближайшие годы спрос на рабочие руки будет только расти, поддерживаемый государственными и частными инфраструктурными проектами. Это делает строительные профессии долгосрочно перспективным направлением, где можно начать с нуля и быстро достичь высокого уровня дохода, резюмировала специалист.

Ранее россиян предупредили о рисках поиска работы с помощью нейросетей.

