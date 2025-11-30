Россиянам рассказали, сколько сейчас можно заработать на стройке без опыта

HR-эксперт Акбашева: на стройке без опыта можно зарабатывать до 70 тыс. рублей

Если раньше образ курьера или разнорабочего ассоциировался со скромным заработком, то сегодня ситуация кардинально изменилась. По данным платформы «Мигрант Сервис», именно представители этих и других рабочих профессий сейчас демонстрируют одни из самых высоких доходов, в том числе и на старте, обгоняя многих «белых воротничков». Об этом «Газете.Ru» рассказала Эльмина Акбашева — HR, эксперт по найму платформы Мигрант Сервис.

«Уровень зарплат в строительстве сильно варьируется в зависимости от квалификации, опыта и региона, но стартовые позиции предлагают конкурентоспособный доход. Идеальная точка входа для человека без специальных навыков — «разнорабочий». На этой позиции можно начать с заработка от 65 000 до 70 000 рублей в месяц, обучаясь тонкостям ремесла непосредственно на объекте», — объяснила она.

Однако, получив даже минимальный опыт и определившись с направлением, можно быстро вырасти в доходе. Согласно анализу вакансий Мигрант Сервис, средняя зарплата по отрасли составляет от 130 000 рублей, что отражает высокий спрос на кадры.

Список востребованных строительных профессий обширен. Эксперты выделяют следующие специальности с примерными вилками зарплат, которые показывают, как можно расти в профессии.

Рабочие специальности (доступные с минимальной подготовкой):

Разнорабочий: 65 000 — 70 000 руб.

Маляр, штукатур: 50 000 — 80 000 руб.

Плотник, столяр: 55 000 –– 85 000 руб.

Каменщик, бетонщик: 60 000 — 90 000 руб.

Более квалифицированные профессии (требуют обучения):

Кровельщик: 65 000 — 100 000 руб.

Сварщик: 70 000 — 120 000 руб.

Электромонтажник: 75 000 — 110 000 руб.

«Работники, занятые на строительных площадках, такие как каменщики, бетонщики и маляры, сейчас являются высокооплачиваемыми специалистами. Причина резкого роста их доходов — в увеличении объемов строительства, развитии городской инфраструктуры и острой нехватке квалифицированных кадров. Компании вынуждены конкурировать за работников, предлагая все более выгодные условия», — объяснила эксперт.

Строительная отрасль остается локомотивом рынка труда. В ближайшие годы спрос на рабочие руки будет только расти, поддерживаемый государственными и частными инфраструктурными проектами. Это делает строительные профессии долгосрочно перспективным направлением, где можно начать с нуля и быстро достичь высокого уровня дохода, резюмировала специалист.

Ранее россиян предупредили о рисках поиска работы с помощью нейросетей.