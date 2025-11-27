На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, когда у них возникает потребность в «перезагрузке»

Женщины в России два раза чаще мужчин сталкиваются с сезонной усталостью
close
Depositphotos

По данным исследования Tripster, 9 из 10 россиян периодически ощущают, что им нужна «перезагрузка». У большинства (60%) это связано с накопленной усталостью, у 54% — с рабочим стрессом, а у 41% — с желанием сменить обстановку и получить новые впечатления. При этом большинство ищет не долгий отпуск, а короткие способы восстановиться — от выходных на природе до поездок в соседние города.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

57% опрошенных отмечают, что потребность в «перезагрузке» возникает у них как минимум раз в месяц. Помимо усталости и выгорания, значительная часть связывает это состояние со стремлением к изменениям: 41% хотят сменить обстановку, 26% говорят о нехватке новых впечатлений, 23% — о необходимости вдохновения. Частота возникновения этого состояния не зависит от уровня занятости — одинаково высокие показатели как среди работающих полный день, так и среди тех, кто временно не работает.

Интересно, что женщины чаще мужчин сообщают о сезонной усталости (21% против 11%), дефиците новых эмоций и впечатлений (31% против 19%) и потребности в уединении (27% против 15%). При этом уровень рабочего стресса в обеих группах одинаков.

«Перезагрузка» для большинства россиян далеко не всегда связана с долгими отпусками. Наиболее распространенными способами восстановиться остаются сон и отдых дома (62%), онлайн-развлечения (53%) и прогулки на природе (52%). 43% помогают встречи с друзьями, 35% выбирают поездки выходного дня, 32% — гастровпечатления, 29% — творческие активности или хобби. Поездки 5–7 дней выбирают 22% респондентов.

«Исследование показывает, что потребность в «перезагрузке» формируется по двум основным причинам. Первая — накопленная усталость и стресс, о которых говорят 60% и 54% респондентов. Вторая — стремление к новым впечатлениям: 41% хотят сменить обстановку, 26% ощущают дефицит эмоций, 23% — ищут вдохновение. Эти два сценария, «уйти» от утомления и получить новый опыт, объясняют рост интереса к коротким форматам отдыха: прогулкам, гастроопыту и поездкам на выходные», — отметил Иван Чирков, директор по маркетингу Tripster.

Блок исследования про городские впечатления показал, что желание «выйти в город» часто остается нереализованным. 80% респондентов хотя бы раз хотели выбраться куда-то в пределах своего места жительства, но в итоге остались дома. Среди причин — отсутствие настроения или усталость (48%), нехватка времени (48%), недостаток средств (32%), плохая погода (32%) и отсутствие компании (30%). Еще 21% признались, что просто не знают, куда пойти.

Тем не менее городские активности часто становятся одним из сценариев «перезагрузки». Так, 65% отдыхают на прогулке по парку или набережной, 57% — проводя время с семьей, 50% — встречаясь с друзьями. Природа рядом с городом помогает расслабиться 46% опрошенных, спорт — еще 46%. Кафе, гастроформаты и небольшие впечатления выбирают 44%. Экскурсии и культурные активности помогают восстановиться 29% опрошенным.

По результатам исследования, 25% опрошенных готовы потратить до 3000 рублей на день отдыха в своем городе, 23% — до 5000 рублей, 11% — до 10 000 рублей, 7% — до 15 000 рублей. 7% не готовы выделять отдельный бюджет.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами