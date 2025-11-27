Россияне рассказали, когда у них возникает потребность в «перезагрузке»

По данным исследования Tripster, 9 из 10 россиян периодически ощущают, что им нужна «перезагрузка». У большинства (60%) это связано с накопленной усталостью, у 54% — с рабочим стрессом, а у 41% — с желанием сменить обстановку и получить новые впечатления. При этом большинство ищет не долгий отпуск, а короткие способы восстановиться — от выходных на природе до поездок в соседние города.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

57% опрошенных отмечают, что потребность в «перезагрузке» возникает у них как минимум раз в месяц. Помимо усталости и выгорания, значительная часть связывает это состояние со стремлением к изменениям: 41% хотят сменить обстановку, 26% говорят о нехватке новых впечатлений, 23% — о необходимости вдохновения. Частота возникновения этого состояния не зависит от уровня занятости — одинаково высокие показатели как среди работающих полный день, так и среди тех, кто временно не работает.

Интересно, что женщины чаще мужчин сообщают о сезонной усталости (21% против 11%), дефиците новых эмоций и впечатлений (31% против 19%) и потребности в уединении (27% против 15%). При этом уровень рабочего стресса в обеих группах одинаков.

«Перезагрузка» для большинства россиян далеко не всегда связана с долгими отпусками. Наиболее распространенными способами восстановиться остаются сон и отдых дома (62%), онлайн-развлечения (53%) и прогулки на природе (52%). 43% помогают встречи с друзьями, 35% выбирают поездки выходного дня, 32% — гастровпечатления, 29% — творческие активности или хобби. Поездки 5–7 дней выбирают 22% респондентов.

«Исследование показывает, что потребность в «перезагрузке» формируется по двум основным причинам. Первая — накопленная усталость и стресс, о которых говорят 60% и 54% респондентов. Вторая — стремление к новым впечатлениям: 41% хотят сменить обстановку, 26% ощущают дефицит эмоций, 23% — ищут вдохновение. Эти два сценария, «уйти» от утомления и получить новый опыт, объясняют рост интереса к коротким форматам отдыха: прогулкам, гастроопыту и поездкам на выходные», — отметил Иван Чирков, директор по маркетингу Tripster.

Блок исследования про городские впечатления показал, что желание «выйти в город» часто остается нереализованным. 80% респондентов хотя бы раз хотели выбраться куда-то в пределах своего места жительства, но в итоге остались дома. Среди причин — отсутствие настроения или усталость (48%), нехватка времени (48%), недостаток средств (32%), плохая погода (32%) и отсутствие компании (30%). Еще 21% признались, что просто не знают, куда пойти.

Тем не менее городские активности часто становятся одним из сценариев «перезагрузки». Так, 65% отдыхают на прогулке по парку или набережной, 57% — проводя время с семьей, 50% — встречаясь с друзьями. Природа рядом с городом помогает расслабиться 46% опрошенных, спорт — еще 46%. Кафе, гастроформаты и небольшие впечатления выбирают 44%. Экскурсии и культурные активности помогают восстановиться 29% опрошенным.

По результатам исследования, 25% опрошенных готовы потратить до 3000 рублей на день отдыха в своем городе, 23% — до 5000 рублей, 11% — до 10 000 рублей, 7% — до 15 000 рублей. 7% не готовы выделять отдельный бюджет.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.