В России резко возрос спрос на риелторов

По данным Профи.ру, в России в октябре 2025 года на 34% вырос спрос на услуги риелторов относительно прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди всех россиян наиболее заинтересованными в переезде стали жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В столичном регионе спрос на услуги риелторов вырос на 41%, тогда как в Петербурге и ЛО — на 26%.

«На устойчивый интерес к услугам риелторов со стороны жителей крупных агломераций влияет, прежде всего, экономическая ситуация. Средняя стоимость аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге продолжает расти, в связи с чем становятся востребованными опытные риелторы, которые помогают найти подходящий вариант под любой бюджет. Россияне стремятся найти новое жилье до окончания года, чтобы успеть до повышения цен с начала 2026 года», — прокомментировала эти данные руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова.

Также рост спроса на услуги риелторов прокомментировал главный аналитик «Циана» Алексей Попов:

«30%-й рост спроса на услуги риелторов укладывается в общее оживление на рынке недвижимости в связи со снижением ключевой ставки. Тем более, что в этом году проходит большое количество «сложных» сделок — альтернативных продаж, с подбором нестандартных ипотечных продуктов, больше, чем в 2023-2024 годах, когда значимая часть спроса приходилась на понятные договоры с застройщиками по льготным программам».

