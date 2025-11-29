На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более двух десятков БПЛА атаковали Россию

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 21 БПЛА над тремя регионами и Черным морем
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны и Черным морем 21 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 18:00 до 23:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Ростовской и Орловской областях, восемь — в небе Белгородской области и еще 11 — над акваторией Черного моря.

В ночь на субботу, 29 ноября, украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, повредив выносной причал. Это уже третья атака на объекты консорциума за последнее время. Эксперт Игорь Юшков объяснил «Газете.Ru», что этот налет является ударом по интересам Казахстана, американских и европейских компаний. По его словам, КТК планировал за 2025 год отгрузить 74 млн т нефти.

Ранее атака на танкеры в Черном море попала на видео.

