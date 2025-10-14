На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Азербайджане арестовали экс-главу администрации Алиевых

Суд в Баку арестовал экс-главу администрации Алиевых Мехтиева по делу об измене
true
true
true
close
Дмитрий Донской/РИА Новости

Сабаильский суд в Баку арестовал экс-главу администрации президента Ильхама Алиева Рамиза Мехтиева по делу об измене. Об этом пишет haqqin.az.

87-летнего Мехтиева обвиняют в государственной измене, отмывании преступно нажитых средств и попытке захвата государственной власти. Мужчина занимал должность главы администрации Алиева в период с 1995 по 2019 год. Он был арестован на четыре месяца.

Мехтиев в 1988 году возглавил отдел Института общественно-политических исследований и информации Академии наук Азербайджана. Через пять лет он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по теме «Межнациональные отношения: теоретические и политические проблемы». Уже в феврале 1994 года он стал заведующим отдела аппарата президента при Гейдаре Алиеве, а через год — главой администрации.

Гейдар Алиев занял пост президента в 1993 году и оставался на нем до 2003 года. После этого президентом страны стал его сын Ильхам Алиев.

Ранее Алиев рассказал Путину анекдот про день чекиста.

