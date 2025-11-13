Умер журналист Виктор Смирнов

В Санкт-Петербурге из жизни ушел журналист Виктор Смирнов. Об этом сообщает 47news.

Смирнов специализировался на военных и социальных репортажах. Журналист в том числе писал из воинских частей в Донбассе.

Смирнову было 45 лет.

По информации Telegram-канала «Ротонда», причиной смерти журналиста стал несчастный случай. Подробности не уточняются.

Виктор Смирнов родился в Ростове-на-Дону. Он получил образование на философском факультете в Томске. Более десяти лет Смирнов проработал в издании 47news, также он сотрудничал с петербургской «Фонтанкой». В 2015 году журналист стал лауреатом премии «Золотое перо» Санкт-Петербурга в номинации «Человеческая история» за материал о мальчике из деревни «Оять с тобой, паренек Арсений». Месяц назад он был удостоен премии «Золотое перо Ленинградской области».

