В Санкт-Петербурге арестовали главу районного угрозыска из Ленобласти

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленобласти Илью Муралова по делу о превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает РИА Новости.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова, который обвиняется в совершении преступления. Срок меры — 27.01.2026», — сказали в пресс-службе.

Следствие полагает, что Муралов, пытаясь улучшить показатели раскрываемости преступлений и ложно понятых им интересов службы, с другими неустановленными лицами нанес потерпевшему не менее двух ударов в туловище и не менее трех раз высказывал ему угрозы применения физического насилия, а также создания условий для незаконного лишения свободы.

Цель таких действий — принудить потерпевшего к даче заведомо ложных показаний о своей причастности, а также причастности других, к преступлениям.

28 ноября Муралова задержали. Ему предъявили обвинение. Вину мужчина не признал, у суда попросил домашний арест или запрет определенных действий.

