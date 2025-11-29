В Москве арестовали гендиректора музыкального издательства «Джем»

Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбудили 20 ноября прошлого года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства, позднее это дело соединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество.

Суд по просьбе следствия отправил Черкасова в СИЗО до 27 января следующего года.

Другой источник ТАСС в силовых структурах также рассказал, что Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря прошлого года совершили «незаконные и недобросовестные» действия по блокировке фильма «Руки вверх!» на популярных в России интернет-платформах.

В конце 2024 года певец Сергей Жуков пожаловался, что Черкасов заявил претензии на права на песни группы «Руки вверх!», используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым. Артист попросил глав Следственного комитета и Верховного суда о содействии. Спустя какое-то время в офисе Черкасова прошли обыски.

