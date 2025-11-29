На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крымского чиновника арестовали на два месяца по делу о крупной взятке

СК: главу Сакского района Крыма Хаджиева арестовали по делу о крупной взятке
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главу Сакского района Крыма Вячеслава Хаджиева взяли под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По ходатайству следствия Киевский суд Симферополя избрал Хаджиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия до 28 января 2026 года.

Следствие установило, что в августе 2025 года глава района предложил знакомому, гендиректору одной из фирм, передать ему 10% от цены контрактов в обмен на содействие в заключении администрациями сельсоветов Сакского района договоров исключительно с этой компанией и беспрепятственное принятие выполненных работ.

В сентябре и октябре сельсоветами района были заключены контракты на благоустройство общественных территорий на сумму свыше 26 млн рублей. После приемки выполненных работ Хаджиев потребовал у директора фирмы взятку за содействие, сообщили в ведомстве.

Сотрудники МВД задержали Хаджиева вечером 27 ноября при получении в автомобиле 2 млн рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и проверяет возможные другие эпизоды коррупционной деятельности главы администрации.

Ранее чиновник из Тулы оказался под домашним арестом по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами