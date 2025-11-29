Крымского чиновника арестовали на два месяца по делу о крупной взятке

Главу Сакского района Крыма Вячеслава Хаджиева взяли под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По ходатайству следствия Киевский суд Симферополя избрал Хаджиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия до 28 января 2026 года.

Следствие установило, что в августе 2025 года глава района предложил знакомому, гендиректору одной из фирм, передать ему 10% от цены контрактов в обмен на содействие в заключении администрациями сельсоветов Сакского района договоров исключительно с этой компанией и беспрепятственное принятие выполненных работ.

В сентябре и октябре сельсоветами района были заключены контракты на благоустройство общественных территорий на сумму свыше 26 млн рублей. После приемки выполненных работ Хаджиев потребовал у директора фирмы взятку за содействие, сообщили в ведомстве.

Сотрудники МВД задержали Хаджиева вечером 27 ноября при получении в автомобиле 2 млн рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и проверяет возможные другие эпизоды коррупционной деятельности главы администрации.

Ранее чиновник из Тулы оказался под домашним арестом по делу о взятке.