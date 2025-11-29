На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые рассказали, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе

UCL: запасы воды в Европе стремительно истощаются из-за глобального потепления
kei907/Shutterstock/FOTODOM

Запасы воды в Европе истощаются из-за глобального потепления, что приведет к серьезным и далеко идущим последствиям. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), передает РИА Новости.

«Огромные массы водных запасов Европы высыхают, как показывает новый анализ, основанный на спутниковых данных за два десятилетия, при этом пресноводные запасы сокращаются по всей территории Южной и Центральной Европы — от Испании и Италии до Польши и части Великобритании», — рассказали специалисты.

Отмечается, что сейчас в Европе наблюдается сильный дисбаланс. Территории севера становятся все влажнее, в то время как большие территории к югу, включая части Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, пересыхают.

До этого инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук заявил, что в России необходимо активно строить новые водохранилища и системы каналов, чтобы избежать угрозы дефицита пресной воды, уровень которой неминуемо падает. Он напомнил, что сейчас как раз наблюдается один из многолетних циклов падения уровня воды, из-за чего он сильно упал в Волге, а Каспий дошел до самого низкого уровня за 100 лет. Решить эту проблему без создания новой инфраструктуры невозможно, убежден эксперт.

Ранее ученые заявили, что Земля теряет запасы воды в угрожающем масштабе.

