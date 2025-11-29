На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дядя и тетя похитили свою пятилетнюю племянницу и продали ее

В Индии пара украла и продала пятилетнюю племянницу
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии семье вернули девочку, которую у родителей украли родственники. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в Мумбаи. По данным следствия, дядя и тетя похитили собственную пятилетнюю племянницу ночью и продали ее незнакомцам за 90 тысяч рупий (78 тысяч рублей). Позже покупатели перепродали ее за цену вдвое выше. Цель этих «сделок» не уточняется.

Когда об этом стало известно, полицейские начали оперативное расследование и выследили ребенка, к этому моменту он уже был в другом городе.

В результате задержали пять человек, причастных к сделке. Несовершеннолетнюю спасли, накормили шоколадом и передали матери.

До этого в Пермском крае женщина выкрала своего шестилетнего ребенка у экс-супруга.

По решению суда мальчик должен был проживать с отцом, но женщину это не устроило. Она взяла сына на прогулку и уехала в другой город. Ее нашли, мальчика вернули отцу.

Ранее в Подмосковье ОПГ удерживала 24 подростка в ребцентре и пытала их.

