Отец годами развращал детей и заставлял сына насиловать сестру

В Германии суд вынес приговор 49-летнему мужчине, которого обвиняли в насилии над своими детьми. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

Семья проживала в квартире дома в городе Оснабрюк. По данным издания, мужчина обвинялся в 200 эпизодах, но для вынесения вердикта рассмотрели только 12.

Дети подвергались насилию как минимум в период с 2017 по 2021 год, в этот момент детям было от 10 до 16 лет. Отец совершил множество эпизодов сексуального насилия над сыном и дочерью. Помимо этого, он принуждал мальчика насиловать его сестру. Также он подвергал детей психологическому давлению и угрожал.

Как сотрудники правоохранительных органов узнали о преступлениях отца, не уточняется. Заседания проходили в закрытом режиме, чтобы «защитить как потерпевших, так и фигуранта».

Суд приговорил родителя к девяти годам тюремного заключения. Он может обжаловать решение в течение недели.

