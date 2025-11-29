На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбуржец перенес 12 операций после падения с четвертого этажа

В Екатеринбурге падение с четвертого этажа закончилось для молодого человека более чем десятью операциями. Об этом сообщает минздрав региона.

21-летний юноша поступил в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали оскольчатые переломы и другие травмы. В медучреждении медики зафиксировали конечности.

«Дальнейшее лечение проводилось в отделениях анестезиологии и реанимации, где специалисты боролись с травматическим шоком и возможными осложнениями», – сообщается в публикации.

После этого хирурги провели несколько операций, чтобы укрепить кости специальными конструкциями. Всего юноша пережил 12 вмешательств.

Все манипуляции заняли около трех месяцев. В это время пострадавшему не только делали операции, но и помогали возвращаться к двигательной активности.

На данный момент молодой человек в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит реабилитация. Сколько продлится процесс, не уточняется.

Ранее мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания.

