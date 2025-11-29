На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новосибирец пытался защитить женщин и получил срок 9 лет

В Новосибирске мужчина получил срок после попытки защитить женщин
true
true
true
close
Shutterstock

В Новосибирской области мужчина пытается доказать свою невиновность в расправе над человеком. Об этом сообщает НГС.

По данным портала, мужчина по имени Вардан в новогодние праздники устроил застолье с женой и их общей знакомой. Когда компания ушла спать, в дверь постучал местный житель Андрей, который хотел выяснить отношения с общей знакомой.

Женщины стали выталкивать мужчину из дома, от чего проснулся Вардан. Во время конфликта Андрей ударил его поленом по голове.

Во время потасовки агрессивный гость схватился за нож, мужчины переместились на улицу, но в какой-то момент нож оказался в руках Вардана, а Андрей упал на него. После этого хозяин бросился в дом и закрыл дверь.

Прибывшие на место медики спасти Андрея не смогли. Вардан вину не признал и заявил, что действовал из самообороны. Его приговорили к девяти годам колонии.

В суде отклонили версию о самообороне. Там обратили внимание на несостыковки в показаниях женщин и заявили, что подсудимый намеренно хотел ранить человека.

По мнению адвоката, действия мужчины можно расценивать в худшем случае как превышение допустимой самообороны, за это он мог бы получить год.

Юрист оспорил приговор, но суд оставил его без изменений. В ближайшее время суд рассмотрит кассационную жалобу.

Ранее россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами