Новосибирец пытался защитить женщин и получил срок 9 лет

В Новосибирской области мужчина пытается доказать свою невиновность в расправе над человеком. Об этом сообщает НГС.

По данным портала, мужчина по имени Вардан в новогодние праздники устроил застолье с женой и их общей знакомой. Когда компания ушла спать, в дверь постучал местный житель Андрей, который хотел выяснить отношения с общей знакомой.

Женщины стали выталкивать мужчину из дома, от чего проснулся Вардан. Во время конфликта Андрей ударил его поленом по голове.

Во время потасовки агрессивный гость схватился за нож, мужчины переместились на улицу, но в какой-то момент нож оказался в руках Вардана, а Андрей упал на него. После этого хозяин бросился в дом и закрыл дверь.

Прибывшие на место медики спасти Андрея не смогли. Вардан вину не признал и заявил, что действовал из самообороны. Его приговорили к девяти годам колонии.

В суде отклонили версию о самообороне. Там обратили внимание на несостыковки в показаниях женщин и заявили, что подсудимый намеренно хотел ранить человека.

По мнению адвоката, действия мужчины можно расценивать в худшем случае как превышение допустимой самообороны, за это он мог бы получить год.

Юрист оспорил приговор, но суд оставил его без изменений. В ближайшее время суд рассмотрит кассационную жалобу.

Ранее россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру.