Миллиардер Сулейманов предстанет по обвинению в организации убийств и покушении

Миллиардера Сулейманова обвинили в двух убийствах и покушении на адвоката
Суды общей юрисдикции города Москвы

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и покушении на адвоката. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Уголовное дело первоначально возбудили в 1999 году по факту убийства председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, а позднее в производство объединили еще два эпизода: убийство бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля и покушение на адвоката Илью Перегудова в 2021 году.

Следствие утверждает, что причастность Сулейманова к этим преступлениям подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших, а также материалами оперативно-розыскных мероприятий. Защита настаивает на отсутствии доказательств его вины.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на 2 октября. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 2 декабря. Миллиардера, в частности, подозревают в организации заказного убийства в 2004 году.

По версии следствия, Сулейманов заказал Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов от полученных ранений он скончался в реанимации. Сам Сулейманов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее адвокат заявил о проблемах со здоровьем у Сулейманова.

