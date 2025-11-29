Правительство РФ учредило новую премию для математиков

Правительство РФ учредило премию в области математики имени Андрея Колмогорова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«С 2026 года в России будет присуждаться правительственная премия в области математики имени Андрея Николаевича Колмогорова. Постановление, утверждающее порядок присуждения такой премии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Согласно документу, три премии по 8 млн рублей каждая будут вручаться один раз в три года за выдающиеся достижения в области прикладной математики и математических проблем информатики, фундаментальной математики и в сфере математических проблем механики и физики.

Лауреатов премии определит правительство на основании решения специального совета, который будет работать при Министерстве науки и высшего образования. Кандидатов же на получение премии будут выдвигать ученые советы вузов и российских научных организаций.

Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. Работы на соискание награды должны быть представлены до 1 апреля года, в котором присуждается премия.

Церемония вручения премии будет приурочена к Дню математики 1 декабря.

Андрей Колмогоров (1903–1987) был одним из крупнейших советских математиков XX века. В сообществе с другими учеными он является создателем современной теории вероятностей.

