На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ учредило новую премию для математиков

Правительство РФ учредило премию в области математики имени Колмогорова
close
Depositphotos

Правительство РФ учредило премию в области математики имени Андрея Колмогорова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«С 2026 года в России будет присуждаться правительственная премия в области математики имени Андрея Николаевича Колмогорова. Постановление, утверждающее порядок присуждения такой премии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Согласно документу, три премии по 8 млн рублей каждая будут вручаться один раз в три года за выдающиеся достижения в области прикладной математики и математических проблем информатики, фундаментальной математики и в сфере математических проблем механики и физики.

Лауреатов премии определит правительство на основании решения специального совета, который будет работать при Министерстве науки и высшего образования. Кандидатов же на получение премии будут выдвигать ученые советы вузов и российских научных организаций.

Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. Работы на соискание награды должны быть представлены до 1 апреля года, в котором присуждается премия.

Церемония вручения премии будет приурочена к Дню математики 1 декабря.

Андрей Колмогоров (1903–1987) был одним из крупнейших советских математиков XX века. В сообществе с другими учеными он является создателем современной теории вероятностей.

До этого в ноябре в Москве вручили премию «Лидеры ИИ».

Ранее пермские ученые создали мощное безопасное обезболивающее нового поколения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами