В Москве вручили премию «Лидеры ИИ»

На AI Journey наградили компании и регионы за внедрение технологий
AI Journey

В рамках международной конференции AI Journey состоялась церемония награждения лауреатов третьей Национальной премии «Лидеры ИИ». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Премия вручена трем молодым ученым, пяти субъектам РФ и пяти отечественным компаниям за вклад в развитие искусственного интеллекта.

Председатель наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта, первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин подчеркнул важность поддержки проектов, реализованных не в теории, а в реальных условиях бизнеса и регионального управления.

«Там, где технологии уже дают эффект, появляется устойчивое развитие — от качества сервисов до экономического результата. Именно такие внедрения создают основу роста всего рынка и позволяют отрасли двигаться быстрее», — сказал он.

В этом году формат премии был обновлен. Так, в категории «Премия компаниям» представлены две номинации: «За MVP-решения» и «За внедрение ИИ». Участниками стали как разработчики ИИ-продуктов, так и организации, внедрившие технологии в свои бизнес-процессы. Категория «Премия регионам» включала номинации «За разработку ИИ-сервиса» и «За внедрение ИИ-технологий».

Среди лауреатов в категории «Премия регионам» — Якутия и Москва, удостоенные за разработку ИИ-сервисов. За внедрение технологий награды получили Кемеровская и Белгородская области. В номинации «Народное признание» победителем стала Удмуртия. Специальный приз Минстроя России присужден проекту из Донецкой народной республики.

В категории «Премия ученым» награды вручены исследователю Анастасии Анциферовой, доценту Максиму Рахубе и доктору философии по компьютерным наукам Дмитрию Ковалеву.

Лауреатами в категории «Премия компаниям» стали: «Операционное совершенство», К-Скай и ГеомирАгро — за внедрение ИИ в бизнес-процессы; Московский государственный зоологический парк и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова — за разработку продуктов на стадии MVP.

