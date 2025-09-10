На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создали мощное безопасное обезболивающее нового поколения

ПНИПУ: разработаны новые соединения для мощных обезболивающих
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха создали новый класс соединений для мощных обезболивающих. Эти препараты в три раза менее токсичны, чем популярный диклофенак натрия, включенный ВОЗ в список жизненно необходимых лекарств. На разработку уже получен патент № 2811413. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Около 43% взрослых россиян страдают от хронической боли, длящейся дольше трех месяцев, показало всероссийское исследование 2025 года. Сегодня для снятия болевого синдрома применяют нестероидные противовоспалительные препараты и опиоидные анальгетики, однако они нередко вызывают тяжелые побочные эффекты — от повреждений желудка и печени до привыкания.

«Мы совместили фрагменты молекул, обладающих обезболивающим действием и влияющих на нервную систему. В результате удалось получить пять новых соединений. Выход конечного продукта составил до 85%, что указывает на высокую эффективность предложенного метода», — рассказала доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат химических наук Екатерина Денисламова.

Испытания на лабораторных животных подтвердили низкую токсичность новых веществ: даже при очень высокой дозе все животные выжили и не проявили признаков отравления. Для сравнения, диклофенак при дозе в три раза ниже уже вызвал гибель у части подопытных.

«В тесте лучшие результаты показали соединения с метильной и хлорной группами, увеличившие болевой порог на 74% и 54% соответственно. Их эффект оказался даже выше, чем у диклофенака», — отметил доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.

По словам ученых, разработка может стать основой для создания нового поколения безопасных анальгетиков для людей с хроническими болями при артритах, мигренях и заболеваниях позвоночника. В дальнейшем планируется изучение механизма действия и проведение клинических испытаний.

