На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали мужчину, готовившего теракт на газопроводе по заданию Киева

ФСБ предотвратила попытку подрыва магистрального газопровода в Подмосковье
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности задержала в Московской области гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал устроить теракт на магистральном газопроводе. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно информации спецслужбы, планируемый теракт предотвратили в Серпуховском районе Московской области. Задержанный 1969 года рождения пытался установить самодельное взрывное устройство. При нем были обнаружены четыре СВУ, замаскированные под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

По данным ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами еще в 2024 году, когда был в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки под легендой депортации он был направлен в Россию.

В ноябре 2025 года по указанию куратора он приобрел автомобиль и электробур, после чего из тайника извлек самодельные взрывные устройства. Агент должен был пробурить грунт над газопроводом, установить и активировать СВУ, а затем выехать за границу с последующим возвращением на Украину через третьи страны.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами