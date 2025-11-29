В Подмосковье задержали мужчину, готовившего теракт на газопроводе по заданию Киева

Федеральная служба безопасности задержала в Московской области гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал устроить теракт на магистральном газопроводе. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно информации спецслужбы, планируемый теракт предотвратили в Серпуховском районе Московской области. Задержанный 1969 года рождения пытался установить самодельное взрывное устройство. При нем были обнаружены четыре СВУ, замаскированные под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

По данным ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами еще в 2024 году, когда был в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки под легендой депортации он был направлен в Россию.

В ноябре 2025 года по указанию куратора он приобрел автомобиль и электробур, после чего из тайника извлек самодельные взрывные устройства. Агент должен был пробурить грунт над газопроводом, установить и активировать СВУ, а затем выехать за границу с последующим возвращением на Украину через третьи страны.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.