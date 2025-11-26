В Новосибирске грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой

В Новосибирске грузовик переехал девочку, она не выжила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около 26 ноября на перекрестке улиц Троллейной и Немировича-Данченко. Мужчина 1962 года рождения за рулем грузовика наехал на школьницу в возрасте примерно десяти лет — ребенок не выжил.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Telegram-канал АСТ-54 Black сообщает, что школьница, оказавшаяся под колесами грузовика, выгуливала собаку. Сейчас родителей ребенка разыскивают.

