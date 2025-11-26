На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой в Новосибирске

В Новосибирске грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой
true
true
true
close
Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске грузовик переехал девочку, она не выжила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около 26 ноября на перекрестке улиц Троллейной и Немировича-Данченко. Мужчина 1962 года рождения за рулем грузовика наехал на школьницу в возрасте примерно десяти лет — ребенок не выжил.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Telegram-канал АСТ-54 Black сообщает, что школьница, оказавшаяся под колесами грузовика, выгуливала собаку. Сейчас родителей ребенка разыскивают.

До этого внедорожник переехал пожилую женщину в Сибири. В результате аварии она получила перелом предплечья.

Ранее в Тюмени подросток сбил перебегавшего дорогу школьника, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами