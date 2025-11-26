Грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой в Новосибирске

В Новосибирске грузовик переехал девочку, она не выжила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел около 26 ноября на перекрестке улиц Троллейной и Немировича-Данченко. Мужчина 1962 года рождения за рулем грузовика наехал на школьницу в возрасте примерно десяти лет — ребенок не выжил.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Telegram-канал АСТ-54 Black сообщает, что школьница, оказавшаяся под колесами грузовика, выгуливала собаку. Сейчас родителей ребенка разыскивают.
До этого внедорожник переехал пожилую женщину в Сибири. В результате аварии она получила перелом предплечья.
Ранее в Тюмени подросток сбил перебегавшего дорогу школьника, и это попало на видео.