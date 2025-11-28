На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенникам, обманувшим Ларису Долину, вынесли приговор

Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили до 7 лет колонии
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой народной артеристки Ларисы Долиной. Четверо подсудимых получили сроки от четырех до семи лет колонии, сообщает ТАСС.

Судья Евгений Паршин назначил Артуру Леонтьеву и Дмитрию Каменецкому по семь лет колонии особого и строгого режима соответственно. Анжела Цырульникова также получила семь лет лишения свободы, а самый молодой обвиняемый Андрей Основа — четыре года колонии общего режима. Все фигуранты дополнительно оштрафованы на 900 тыс. рублей каждый.

«Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», — заявил судья Паршин.

Суд постановил вернуть певице квартиру, а рассмотрение гражданского иска на сумму свыше 175 млн рублей переведено в отдельное производство. Это означает, что вопрос возмещения ущерба будет решаться в рамках самостоятельного судебного процесса.

Напомним, суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле, и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долиной предрекли снижение гонораров.

