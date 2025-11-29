В Иркутске женщина пыталась получить выплаты и лишилась 9 млн рублей

В Иркутске мошенники обманули женщину и своего курьера

В Иркутске женщина лишилась девяти миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

52-летняя женщина во время первого звонка согласилась на обещанные аферистами выплаты, в разговоре она продиктовала код из сообщения.

Далее злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и специалистами Центробанка. Они заявили, что кто-то якобы пытался похитить деньги у пострадавшей.

Под давлением аферистов женщина сняла все свои сбережения и передала курьеру. Позже, когда россиянка обратилась в полицию, 18-летнего подозреваемого задержали.

Сам молодой человек рассказал, что его также ввели в заблуждение. В соцсетях мошенники пообещали ему якобы подработку в международной фирме, связанной с криптовалютой. Он получал заказы и приходил по адресам, но вскоре понял, что сделки противозаконные.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в МВД назвали признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта.