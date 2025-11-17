На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России возобновили доставку посылок в США

Почта России возобновила доставку ряда категорий посылок в США после паузы
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Почта России возобновила доставку посылок в США по ряду категорий после ее временной приостановки на фоне отмены Вашингтоном беспошлинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что с этого момента россияне снова могут отправлять подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы без товарных вложений. Подчеркивается, что при оформлении отправления необходимо безошибочно указать категорию содержимого, иначе посылка не будет доставлена.

В пресс-службе компании настоятельно рекомендовали желающим поздравить близких и знакомых в Соединенных Штатах с новогодними праздниками заняться отправкой подарков до 8 декабря.

Приостановка приема отправлений товаров в США действовала в России с 26 августа, после введения американских пошлин. Такое же решение было принято в Бельгии, Норвегии, Молдавии, Швейцарии и Швеции.

Ранее стало известно, сколько стран приостановили отправку посылок в США из-за пошлин.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами