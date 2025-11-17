В России возобновили доставку посылок в США

Почта России возобновила доставку посылок в США по ряду категорий после ее временной приостановки на фоне отмены Вашингтоном беспошлинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что с этого момента россияне снова могут отправлять подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы без товарных вложений. Подчеркивается, что при оформлении отправления необходимо безошибочно указать категорию содержимого, иначе посылка не будет доставлена.

В пресс-службе компании настоятельно рекомендовали желающим поздравить близких и знакомых в Соединенных Штатах с новогодними праздниками заняться отправкой подарков до 8 декабря.

Приостановка приема отправлений товаров в США действовала в России с 26 августа, после введения американских пошлин. Такое же решение было принято в Бельгии, Норвегии, Молдавии, Швейцарии и Швеции.

