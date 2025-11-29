Россиянам напомнили, в каких случаях начальник не может вас отозвать из отпуска

Адвокат Мисаров: вызвать сотрудника из отпуска можно только при его согласии

Во время работы компании могут возникнуть ситуации, когда нужно срочно вернуть сотрудника, находящегося в отпуске. Причины бывают разные: замена внезапно отсутствующего коллеги, устранение аварии, проверка госорганов и другие нештатные обстоятельства. Для таких случаев в трудовом законодательстве предусмотрена процедура отзыва из отпуска, рассказал «Газете.Ru» Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ».

Работодателю важно соблюдать ряд обязательных правил, чтобы такие действия соответствовали закону и не создавали рисков для компании.

«Основное условие — работника можно вызвать из отпуска только при наличии его согласия (ст. 125 ТК РФ). Закон не требует строго письменной формы, но на практике лучше зафиксировать согласие письменно, чтобы избежать споров о том, давал ли человек разрешение», — объяснил он.

После получения согласия работодатель оформляет приказ об отзыве. На основании этого документа сотрудник выходит на работу раньше срока, а неиспользованные дни отпуска подлежат переносу. Также работодатель делает перерасчет заработной платы с учетом фактической даты выхода.

«Сотруднику обязаны предоставить оставшиеся дни отпуска в удобное для него время в текущем рабочем году. Если работник по каким-то причинам этого не сделает, остаток отпуска должен быть добавлен к отпуску в следующем году», — добавил эксперт.

Есть категории работников, которых нельзя отзывать даже при их согласии. Это сотрудники, занятые на работах с вредными условиями, беременные женщины и несовершеннолетние работники.

«Если работодатель нарушит порядок — например, вызовет человека без согласия или отзовет беременную сотрудницу — это расценивается как нарушение трудового законодательства. В таком случае предусмотрены штрафы: для должностных лиц и ИП — от 1 000 до 5 000 рублей, для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ)», — рассказал адвокат.

Кроме того, при неправомерном отзыве работник может потребовать компенсацию морального вреда. Конкретный размер законом не установлен, он определяется по соглашению сторон или через суд (ст. 237 ТК РФ), резюмировал он.

