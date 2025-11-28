На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл из квартиры соседки драгоценности, духи и технику

В Калининградской области сосед украл у женщины драгоценности, духи и технику
Shutterstock

В Калининградской области 24-летний мужчина украл из квартиры 59-летней соседки драгоценности, духи и технику. Об этом сообщает ГУ МВД России.

Инцидент произошел в коммунальной квартире дома по улице 9-го Января. Проживающий там мужчина на протяжении двух месяцев путем подбора ключей проникал в комнаты и похищал различные вещи. Из квартиры его соседки пропали золотой браслет, дорогие духи, а также мелкая бытовая и цифровая техника. Ущерб оценили в 90 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ — кража. Теперь мужчине грозит срок до шести лет. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина ограбил пенсионерку в Калининграде, выхватив у нее из рук телефон.

