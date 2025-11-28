На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина ограбил пенсионерку в Калининграде, выхватив у нее из рук телефон

В Калининграде мужчина ограбил пенсионерку на улице
ГУ МВД России по Калининградской области

В Калининграде 36-летний мужчина ограбил шедшую мимо 78-летнюю женщину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Леонова — неизвестный отобрал у пенсионерки мобильный телефон. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый мужчина из города Правдинска. Он объяснил, что просто увидел смартфон в руках пожилой женщины и решил его украсть.

Похищенный телефон злоумышленник продал на рынке, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Оказалось, что мужчина причастен к еще одному преступлению — через пять дней после ограбления пенсионерки он украл дорогую бутылку спиртного в магазине.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Украденный у пожилой женщины телефон ищут.

Ранее сахалинец зверски избил пенсионера из-за ревности и ограбил его.

