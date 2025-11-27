Сахалинец зверски избил пенсионера из-за ревности и ограбил его

На Сахалине будут судить ревнивца, который зверски избил и ограбил пенсионера

На Сахалине 42-летний ревнивец предстанет перед судом за зверское избиение и ограбление 65-летнего предполагаемого любовника жены. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Красная Тымь. По данным следствия, мужчина приревновал супругу к пожилому соседу и решил «проучить» последнего. Злоумышленник в камуфляже, балаклаве и перчатках ворвался в дом оппонента и ударил его кулаком в лицо, от которого тот потерял сознание. После этого агрессор сдавил руки на шее соперника — пенсионер в результате нападения получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ревнивец украл у пенсионера телефоны, банковские карты, паспорт и другие документы, а затем вернулся домой. Он заставил жену ввести пароль от банковского приложения ее предполагаемого любовника и попытался перевести 820 тысяч рублей со счета пострадавшего на свой счет, однако банк заблокировал подозрительную операцию.

Преступник пытался скрыться, но его поймали. При обыске у него нашли украденные телефоны, а также обгоревшие фрагменты документов, которые тот пытался уничтожить. Уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 325, ч. 3 ст. 30, п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ направлено в суд. Фигурант находится под стражей.

