Юноша избил знакомого бутылкой по голове во время застолья

В Иваново юноша избил знакомого бутылкой по голове во время ссоры
ГУ МВД России по Ивановской области

В Иваново 18-летний юноша во время ссоры с собутыльником напал на него. ОБ этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время застолья — юноша пришел в гости к родственнику. Между молодым человеком и одним из гостей возникла ссора во время распития спиртного, и в ходе конфликта юноша несколько раз ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Юноша признал вину и написал явку с повинной, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее саратовчанин избил коллегу из-за перехваченного заказа.

