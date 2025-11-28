На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саратовчанин избил коллегу из-за перехваченного заказа

В Саратове мужчина избил коллегу, перехватившего его заказ
true
true
true
close
Shutterstock

В Саратове 36-летний мужчина избил своего 35-летнего коллегу за то, что тот перехватил у него заказ. Об этом со ссылкой на УМВД по городу сообщает «Регион64».

Инцидент произошел 16 марта на улице Перспективной, однако известно о нем стало лишь сейчас. Между двумя работниками фирмы по установке осветительных приборов произошла ссора — мужчина избил коллегу, который, по его мнению, первым приехал к заказчику и тем самым перехватил заказ, который должен был достаться ему.

Вред, причиненный здоровью пострадавшего, оценили как средне тяжелый — эт подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее калининградец поспорил с пожилой соседкой по коммуналке и избил ее.

