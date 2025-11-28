На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калининградец поспорил с пожилой соседкой по коммуналке и избил ее

В Калининграде 65-летний мужчина поспорил с 70-летней соседкой по коммуналке и избил ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в коммунальной квартире дома на Ленинском проспекте. Двое соседей встретились в общем коридоре и между ними произошел спор. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил пенсионерку в область груди. Ранее соседи уже неоднократно конфликтовали между собой.

В результате нападения у пожилой женщины диагностировали закрытый перелом ребра со смещением отломков, а также кровоподтек грудной клетки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее омич избил трехлетнюю дочь возлюбленной, когда та ушла на работу.

