Омич избил трехлетнюю дочь возлюбленной, когда та ушла на работу

В Омске арестовали мужчину, который жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной

В Омске 24-летний мужчина жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, когда та ушла на работу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 ноября в поселке Новоомский. По версии следствия, мужчина находился наедине с девочкой, когда ее мать ушла на работу, и жестоко избил ее без каких-либо видимых причин.

В результате ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, она находится в стационаре. Всех детей изъяли из этой семьи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Мужчину арестовали.

Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются. Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников органов профилактики, которые должны были контролировать условия жизни детей в этой семье.

Ранее петербуржца арестовали за нападение с газовым баллончиком на женщину с детьми.