Педиатр объяснила, почему детям нельзя давать сиропы от кашля

Препараты, разжижающие мокроту, могут привести к серьезным осложнениям у детей, например, к бронхиту. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр сети «Клиника Фомина» Дарья Иванова. Она рекомендовала не давать детям сиропы от кашля без острой надобности.

«Кашель у ребенка — один из самых частых и волнующих симптомов для обращения к педиатру. Первое, что предпринимают родители, дают что-нибудь от кашля, чтобы облегчить состояние малыша. Запомните: кашель - это не враг, а защитный рефлекс. Он нужен организму, чтобы очистить дыхательные пути от слизи (той самой мокроты), вирусов, бактерий или инородных частиц. Подавляя этот рефлекс без веских причин, мы мешаем организму самостоятельно справляться с инфекцией. Для начала, давайте разберемся с основными группами сиропов от кашля, которые могут навредить. Во-первых, это муколитики — препараты, которые разжижают густую мокроту, делая ее менее вязкой. Казалось бы, это должно помочь ребенку откашляться. Но здесь кроется главная опасность для детей, особенно до 5-6 лет. Им такие лекарства давать нельзя», — сказала Иванова.

Она пояснила, что такие сиропы от кашля несут ряд рисков и осложнений для малышей.

«Дыхательные пути ребенка узкие, а мышцы, отвечающие за кашель, еще слабые. Муколитик увеличивает объем мокроты (иногда вдвое), и малыш просто физически не может откашлять такой большой объем разжиженной слизи. Избыток мокроты буквально заболачивает бронхиолы. Это создает идеальную среду для размножения бактерий и может привести к серьезным осложнениям, таким как бронхит и так далее. Состояние ребенка может ухудшиться, например, кашель станет более частым и мучительным, может появиться одышка. Именно из-за этих рисков многие страны (например, Франция с 2010 года) официально запретили использование муколитиков у детей до 2 лет, но большинство педиатров не рекомендуют их до 5-6 лет», — пояснила эксперт.

По словам Ивановой, не безвредны для ребенка и противокашлевые средства — эти препараты действуют на кашлевой центр в мозге, подавляя сам рефлекс кашля.

«Их применение оправдано лишь в крайних случаях, например, при коклюше или для облегчения мучительного сухого кашля при онкологических заболеваниях. При ОРВИ в дыхательных путях образуется слизь. Если мы блокируем кашель, эта слизь, полная вирусов и продуктов воспаления, не выводится наружу. Она скапливается в бронхах и легких, что неминуемо приводит к развитию бактериальных осложнений. Так же противокашлевые средства (особенно центрального действия) могут вызывать сонливость, головокружение, тошноту и запоры. Подавляя кашель при банальной простуде, мы не лечим болезнь, а запираем ее внутрь, создавая угрозу для жизни ребенка», — добавила врач.

Она обратила внимание, что главная задача родителя — не дать сироп, а создать условия, при которых организму ребенка будет легче самому справиться с кашлем.

«Увлажнение воздуха — самое важное и эффективное лекарство. Сухой воздух сушит слизь, делая ее густой и трудноотделяемой. Используйте увлажнитель (идеальная влажность 40-60%), чаще проветривайте, делайте влажную уборку. Давайте обильное теплое питье — жидкость разжижает кровь, а значит, и мокроту, делая ее менее вязкой. Часто кашель бывает вызван стеканием слизи по задней стенке глотки (постназальный затек). Регулярное очищение носа физраствором помогает решить эту проблему», — рекомендовала Иванова.

