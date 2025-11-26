Зоолог рассказал, могли ли змеи напасть на семью Усольцевых

В тайге Красноярского края, где пропали Усольцевы, есть ядовитые змеи. Местные жители предположили, что пресмыкающиеся могли напасть на семью. Эту версию в разговоре с aif.ru прокомментировал зоолог, герпетолог Евгений Рыбалтовский.

Специалист объяснил, что в красноярской тайге водится только один опасный вид змей — гадюка обыкновенная. По его словам, эта змея особенно активна в вечернее время, а днем она обычно скрывается.

Однако, как отметил зоолог, укус такой гадюки не представляет серьезной опасности для здорового человека.

«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним нечего не произойдет», — объяснил эксперт.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе со своей 48-летней супругой и общей пятилетней дочерью. Путь семьи лежал в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Однако 28 числа Усольцевы перестали выходить на связь. В связи с этим возбудили уголовное дело.

1 октября были организованы поиски пропавших, активная фаза которых с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой. Семью искали более 1,5 тысячи человек. 17 ноября спасатели по заявке сотрудников полиции организовали повторные поиски.

Подробности о поисках семьи Усольцевых

