Зоолог рассказал, могли ли змеи напасть на семью Усольцевых

Зоолог Рыбалтовский: Усольцевы не могли встретить в тайге особо опасных змей
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

В тайге Красноярского края, где пропали Усольцевы, есть ядовитые змеи. Местные жители предположили, что пресмыкающиеся могли напасть на семью. Эту версию в разговоре с aif.ru прокомментировал зоолог, герпетолог Евгений Рыбалтовский.

Специалист объяснил, что в красноярской тайге водится только один опасный вид змей — гадюка обыкновенная. По его словам, эта змея особенно активна в вечернее время, а днем она обычно скрывается.

Однако, как отметил зоолог, укус такой гадюки не представляет серьезной опасности для здорового человека.

«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним нечего не произойдет», — объяснил эксперт.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе со своей 48-летней супругой и общей пятилетней дочерью. Путь семьи лежал в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Однако 28 числа Усольцевы перестали выходить на связь. В связи с этим возбудили уголовное дело.

1 октября были организованы поиски пропавших, активная фаза которых с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой. Семью искали более 1,5 тысячи человек. 17 ноября спасатели по заявке сотрудников полиции организовали повторные поиски.

Подробности о поисках семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, что поисковики надеются найти следы семьи Усольцевых в мае.

