Таец спас своего кота от трехметрового питона

Житель Чонбури в Таиланде спас своего кота от трехметрового питона. Об этом пишет местный портал Olleke Bolleke.

Инцидент произошел 7 ноября около 5 утра по местному времени. 20-летний мужчина услышал, что его кот начал жалобно мяукать и кричать после того, как его отец выпустил животное на улицу для прогулки. Выглянув наружу, хозяин кота увидел, что питон уже обернулся вокруг него. Защищая питомца, он ударил змею камнем по голове, благодаря чему его питомец смог спастись.

Экстренные службы поймали змею и отпустили в дикую природу. Поскольку у питона весом 15 кг был большой живот, вероятно, он уже нападал на других домашних животных. На этом фоне власти посоветовали жителям не выпускать животных из дома в сезон дождей.

2 ноября пятиметровый питон проломил крышу дома еще одного тайца и съел его котенка. По его словам, животное, вероятно, ворвалось в дом специально, именно ради охоты на его питомцев — в доме тайца было пять взрослых кошек и три трехмесячных котенка. За день до нападения питона он отдал двух котят другу, что стало для них спасением.

Во время поимки змея дважды попыталась укусить прибывших сотрудников экстренных служб. Тем не менее, ее временно усыпили и перевезли в естественную среду.

