На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные удалили информацию о «Радиостанции Судного дня»

С сайта Priyom.org удалили архив записей радиостанции УВБ-76
true
true
true
close
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

На специализированном сайте Priyom.org, посвященном радионаблюдению, удалена страница с архивом записей легендарной радиостанции УВБ-76.

На удаленной странице хранилась полная коллекция сообщений радиостанции, начиная с 2010 года. Причины исчезновения исторического архива и лица, принявшие решение об удалении, неизвестны.

В четверг в эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало слово «критолоск».

В этот же день «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала слово «математичка».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами