Неизвестные удалили информацию о «Радиостанции Судного дня»

На специализированном сайте Priyom.org, посвященном радионаблюдению, удалена страница с архивом записей легендарной радиостанции УВБ-76.

На удаленной странице хранилась полная коллекция сообщений радиостанции, начиная с 2010 года. Причины исчезновения исторического архива и лица, принявшие решение об удалении, неизвестны.

В четверг в эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало слово «критолоск».

В этот же день «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала слово «математичка».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».