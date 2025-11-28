На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут попробовать вдохновляющий на мечты напиток

«Ингосстрах» и Stars Coffee запустили совместную праздничную акцию
Depositphotos

«Ингосстрах» и сеть кофеен Stars Coffee запустили совместную акцию «Мечтайте с уверенностью». До 15 января в 112 кофейнях в 16 городах россияне могут попробовать лимитированный напиток «Латте Клюквенный Щербет», сообщили пресс-службы компаний.

Уточняется, что напиток состоит из эспрессо, свежего молока и клюквенного пюре, и украшен взбитыми сливками и хрустящими шариками в белом шоколаде. Он подается в стаканчиках с образом сияющего зимнего города, что, как пояснили в компаниях, должно подчеркнуть, что мечты становятся ближе, когда человек ощущает внимание и заботу.

«Мы запустили акцию, которая еще раз напоминает людям о важности верить в себя и свои мечты», — поделилась директор по связям с общественностью «Ингосстраха» Алина Порошина.

Совладелец Stars Coffee Антон Пинский, в свою очередь, пригласил всех желающих принять участие в розыгрыше, который проходит одновременно с акцией. В его рамках разыгрываются ценные призы, включая билеты в Большой театр, бонусы от кофейни и гаджеты.

Также сообщается, что в рамках акции 13 декабря в Москве с 17:00 до 19:00 напитки для посетителей кофейни на Комсомольском проспекте приготовит блогер Карина Нигай. После все гости смогут сделать с ней совместное фото.

