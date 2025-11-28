Мужчина пытался выдать манекен за своего умершего работника, чтобы получить компенсацию

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии мужчина пытался выдать манекен за умершего ради компенсации
Times of India

В Индии полиция раскрыла необычную попытку мошенничества — мужчина из Дели попытался выдать манекен за тело умершего сотрудника своей компании, чтобы получить страховую выплату, пишет The Times of India.

Инцидент произошел на кремационном полигоне в Бриджгате. Камал Сомани прибыл туда со своим помощником, утверждая, что привез тело некоего Аншула Кумара. Тело было тщательно завернуто и выглядело как подготовленное к последним обрядам.

Когда сотрудники крематория потребовали осмотреть тело, Сомани настаивал, что оно должно быть кремировано без раскрытия. Однако персонал все же открыл покрывало и обнаружил внутри манекен. На место была вызвана полиция.

В ходе допроса Сомани признался, что заранее оформил страховой полис на имя своего сотрудника Аншула Кумара стоимостью и регулярно вносил по нему платежи. Его план заключался в том, чтобы инсценировать смерть, получить свидетельство о смерти и затем — страховую выплату.

Мужчина был арестован, ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

Ранее в Индии хакеры взламывали камеры в роддомах и продавали видео в соцсетях.

