На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии хакеры взламывали камеры в роддомах и продавали видео в соцсетях

Индийские хакеры взламывали камеры в роддомах и продавали записи
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Индии хакеры взламывали камеры в роддомах и продавали видеозаписи в социальных сетях. Похищены данные более чем с 50 тыс. камер по всей стране, сообщает Би-би-си.

Как отмечается, в феврале полиция штата Гуджарат обнаружила, что на платформе YouTube появились видеоролики с беременными женщинами, проходящими осмотры в одном из местных роддомов. В конце каждого видео мошенники оставляли ссылки на каналы в Telegram, где можно было приобрести полный архив записи за сумму от $9 до $22.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили преступную группировку, которая взломом камер по всей стране получала доступ к различным объектам: больницам, колледжам, офисам и даже личным спальням. Кроме того, злоумышленники предлагали купить прямые трансляции из чужих домов.

На основании этого дела возбуждено уголовное расследование по статьям о вторжении в частную жизнь, кибертерроризме и распространении непристойных материалов. Уже арестованы восемь человек. Все видеоролики были удалены из Telegram и YouTube. Как сообщили правоохранители, большинство взломанных камер использовали стандартные или слабые пароли.

Ранее в Индии тигр съел местного жителя, который зашел в джунгли справить нужду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами