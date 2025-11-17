В Индии хакеры взламывали камеры в роддомах и продавали видео в соцсетях

В Индии хакеры взламывали камеры в роддомах и продавали видеозаписи в социальных сетях. Похищены данные более чем с 50 тыс. камер по всей стране, сообщает Би-би-си.

Как отмечается, в феврале полиция штата Гуджарат обнаружила, что на платформе YouTube появились видеоролики с беременными женщинами, проходящими осмотры в одном из местных роддомов. В конце каждого видео мошенники оставляли ссылки на каналы в Telegram, где можно было приобрести полный архив записи за сумму от $9 до $22.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили преступную группировку, которая взломом камер по всей стране получала доступ к различным объектам: больницам, колледжам, офисам и даже личным спальням. Кроме того, злоумышленники предлагали купить прямые трансляции из чужих домов.

На основании этого дела возбуждено уголовное расследование по статьям о вторжении в частную жизнь, кибертерроризме и распространении непристойных материалов. Уже арестованы восемь человек. Все видеоролики были удалены из Telegram и YouTube. Как сообщили правоохранители, большинство взломанных камер использовали стандартные или слабые пароли.

