Генпрокуратура признала британский фонд Equal Rights Trust нежелательным в России

Генпрокуратура включила Equal Rights Trust в список нежелательных организаций
Генеральная прокуратура России признала деятельность британской неправительственной организации Equal Rights Trust нежелательной на территории страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе отметили, что с начала специальной военной операции фонд активно поддерживает Украину, участвуя в антироссийской информационной кампании.

По данным Генпрокуратуры, организация под видом правозащитной деятельности разработала схему финансирования ВСУ. В частности, участники фонда помогают оппозиционно настроенным россиянам получать гражданство стран Восточной Европы, при этом оформляя пожертвования якобы для поддержки граждан Украины, но фактически направляя средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Также в Генпрокуратуре указали, что на сайте фонда размещаются материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику России. Кроме того, члены организации призывают поддерживать движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), что, по мнению ведомства, направлено на подрыв семейных и нравственных ценностей россиян.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательными украинские организации Ideas for Change и Truth Hounds.

