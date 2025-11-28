Ученые ожидают роста числа мощности вспышек на Солнце

Ученые ожидают резкого роста числа и мощности вспышек на Солнце в ближайшие сутки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

Это связано «с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров», отмечается в сообщении.

В лаборатории уточнили, что потоки рентгеновского солнечного излучения почти в пять раз выросли за последние сутки. Кроме того, выросла частота малых и средних вспышек, которые свидетельствуют о быстром росте запасов вспышечной энергии.

21 ноября ученые сообщали, что на видимую поверхность Солнца выходят два новых активных центра, которые пока показывают умеренную активность, не влияя существенно на космическую погоду около Земли.

Визуально оба пятна напоминают ситуацию, которая складывалась в первой половине ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара и потом трясла Землю почти десять дней. В те дни из-за активности северного центра 4274 были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки, а также сильная магнитная буря, отмечают эксперты в лаборатории.

Ранее сообщалось, что ученые планируют испытать метод, способный снизить яркость солнца.